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Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:27

Умер бывший глава Хакасии и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Виктор Зимин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом, ему было 58 лет. Его отправили на лечение в августе, и все это время он находился в одном из военных госпиталей Москвы.

Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум, а в 2007-м — Томский государственный архитектурно-строительный университет. Республикой Хакасия руководил с 2009-го по 2018 год.

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