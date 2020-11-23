Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин

Умер бывший глава Хакасии и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Виктор Зимин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом, ему было 58 лет. Его отправили на лечение в августе, и все это время он находился в одном из военных госпиталей Москвы.

Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум, а в 2007-м — Томский государственный архитектурно-строительный университет. Республикой Хакасия руководил с 2009-го по 2018 год.