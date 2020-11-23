Воронежскому солдату предъявили обвинения в убийстве сослуживцев. Давать показания он отказался

Воронежскому солдату-срочнику Антону Макарову, убившему троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, предъявили обвинение следователи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Макарова Яна Горюнову.

Макарова обвинили в убийстве сослуживцев (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство») и хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК РФ — «Хищение оружия»), уточнила Горюнова. Он отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Как рассказала Горюнова, психолого-психиатрическую экспертизу Макарову пока не назначили.

9 ноября стало известно о нападении 20-летнего Макарова на сослуживцев. Он убил троих человек, будучи вооруженным топором и огнестрельным оружием. После этого он сбежал, но его удалось поймать, выставив посты на дорогах.