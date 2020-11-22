Мир погибает без Крида и Моргенштерна в их совместном клипе

Музыканты рассуждают в треке, что произойдет, если одного из них не станет. И, судя по кадрам видео, мир ждет настоящий Апокалипсис. Впрочем, в тексте песни говорится обратное: «наверно, будет даже легче», а «половина будет только рада».

«Веселая песня» впервые появилась на альбоме Крида «58». Он вышел в апреле 2020 года и стал первым после ухода артиста с лейбла Black Star.

Для Моргенштерна это далеко не первый коллаб со звездным артистом. За прошедшие пару месяцев он успел выпустить совместные треки с Тимати и Lil Pump. О последнем он рассказывал в трехчасовом интервью Дудю, а «Афиша Daily» объясняла, почему его альянс с американским рэпером не радует.