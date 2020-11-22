Массовые убийства животных в Иркутске, победа песни Агутина в США и другие новости дня

В России третий день выявляют больше 24 тыс. случаев коронавируса, а общее число заражений превысило 2 млн 89 тыс. Многие россияне уже не сдерживают эмоций относительно происходящего — 10% не смогли подобрать цензурный аналог для слова «локдаун».

МВД создаст за три года централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит распознавать людей по изображению лица или отпечаткам пальцев.

Зоозащитники обвинили иркутский приют в убийстве 50 тыс. кошек и собак. Владелец учреждения все отрицает и говорит об угрозах в адрес его семьи.

На протестах в Беларуси задержали более 200 человек, против демонстрантов в Минске вновь применили светошумовые гранаты. Сегодня по всей республике проходят акции под общим названием «Марш против фашизма».

В Тверском районе Москвы планируют установить памятник Иосифу Кобзону за 52 млн рублей. Глава градостроительной комиссии районного совета депутатов выступает против.

Дмитрий Рогозин прокомментировал ставший вирусным ролик о рязанской кибердеревне на Марсе. Он назвал видео талантливым, а лозунг из деревенского сарая в одном из кадров — «соответствующим нашему пониманию целей и задач».

Песня Леонида Агутина победила в номинации «Мировая музыка» на конкурсе USA Songwriting Competition. Сам Агутин не в курсе, как туда попала его композиция, но рад вниманию к российским артистам.

Британский суд выдвинул обвинения в адрес внука Ринго Старра и сына Лиама Галлахера. В мае прошлого года они устроили потасовку в продуктовом магазине на севере Лондона.

В Помпеях обнаружили два новых тела погибших при извержении Везувия. Ученые предполагают, что это патриций и его молодой раб.

В США за 1,5 млн долларов продали первый комикс о Бэтмене 1939 года. Другой необычный лот — альбом, который Джон Леннон подписал своему будущему убийце Марку Чепмену, — выставил на торги аукционный дом Goldin Auctions.

Дневники британского актера Алана Рикмана выйдут в 2022 году в виде книги. Записи охватывают 25 лет жизни артиста и включают его рассуждения о дружбе, политике, актерском мастерстве, а также истории со съемок «Гарри Поттера».