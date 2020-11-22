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Изображение на превью: Егор Крид/YouTube Мир погибает без Крида и Моргенштерна в их совместном клипе
Мир погибает без Крида и Моргенштерна в их совместном клипе 20:54
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Суд выдвинул обвинения внуку Ринго Старра и сыну Лиама Галлахера. Они устроили драку в супермаркете
Суд выдвинул обвинения внуку Ринго Старра и сыну Лиама Галлахера. Они устроили драку в супермаркете 17:18
У каждого десятого россиянина не получилось найти цензурный синоним «локдауна» 16:24
Леонид Агутин победил в американском музыкальном конкурсе. Он не знает, как его песня туда попала 15:36
Дневники Алана Рикмана выйдут в виде книги 15:20
В Ингушетии решили штрафовать родителей женихов за стрельбу на свадьбах 14:25
Зоозащитники: иркутский приют за 12 лет убил 50 тыс. кошек и собак 14:15
В Помпеях обнаружили два новых тела погибших при извержении Везувия
В Помпеях обнаружили два новых тела погибших при извержении Везувия 13:17
МВД создаст банк биометрических данных. Он позволит распознавать людей по лицу и отпечаткам пальцев 12:49
В США продали первый комикс о Бэтмене за 1,5 млн долларов. Копия стала самой дорогой с его участием 12:05
В России выявили 24 581 новый случай коронавируса 11:03
Россияне перечислили худшие подарки на Новый год 10:40
Исследование: таяние вечной мерзлоты пробуждает древние микробы 9:53
bbadgreeb RECORDS/Flickr С молотка уйдет альбом, который Джон Леннон подписал Марку Чепмену. Он известен как убийца музыканта
С молотка уйдет альбом, который Джон Леннон подписал Марку Чепмену. Он известен как убийца музыканта 9:08
В Копенгагене фермеры выехали на митинг против убийства норок на тракторах Вчера в 20:54
Ответные санкции России против Британии, небинарный Флэш и другие новости дня Вчера в 20:39 Дайджест
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Дайджест

Массовые убийства животных в Иркутске, победа песни Агутина в США и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:31

В России третий день выявляют больше 24 тыс. случаев коронавируса, а общее число заражений превысило 2 млн 89 тыс. Многие россияне уже не сдерживают эмоций относительно происходящего — 10% не смогли подобрать цензурный аналог для слова «локдаун».

МВД создаст за три года централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит распознавать людей по изображению лица или отпечаткам пальцев.

Зоозащитники обвинили иркутский приют в убийстве 50 тыс. кошек и собак. Владелец учреждения все отрицает и говорит об угрозах в адрес его семьи.

На протестах в Беларуси задержали более 200 человек, против демонстрантов в Минске вновь применили светошумовые гранаты. Сегодня по всей республике проходят акции под общим названием «Марш против фашизма».

В Тверском районе Москвы планируют установить памятник Иосифу Кобзону за 52 млн рублей. Глава градостроительной комиссии районного совета депутатов выступает против.

Дмитрий Рогозин прокомментировал ставший вирусным ролик о рязанской кибердеревне на Марсе. Он назвал видео талантливым, а лозунг из деревенского сарая в одном из кадров — «соответствующим нашему пониманию целей и задач».

Песня Леонида Агутина победила в номинации «Мировая музыка» на конкурсе USA Songwriting Competition. Сам Агутин не в курсе, как туда попала его композиция, но рад вниманию к российским артистам.

Британский суд выдвинул обвинения в адрес внука Ринго Старра и сына Лиама Галлахера. В мае прошлого года они устроили потасовку в продуктовом магазине на севере Лондона.

В Помпеях обнаружили два новых тела погибших при извержении Везувия. Ученые предполагают, что это патриций и его молодой раб.

В США за 1,5 млн долларов продали первый комикс о Бэтмене 1939 года. Другой необычный лот — альбом, который Джон Леннон подписал своему будущему убийце Марку Чепмену, — выставил на торги аукционный дом Goldin Auctions.

Дневники британского актера Алана Рикмана выйдут в 2022 году в виде книги. Записи охватывают 25 лет жизни артиста и включают его рассуждения о дружбе, политике, актерском мастерстве, а также истории со съемок «Гарри Поттера».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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