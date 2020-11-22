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На протестах в Беларуси задержаны более 200 человек

Семён Гудошников
Сегодня в 18:20

На воскресных акциях протеста в Беларуси задержали более 200 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».

Большая часть задержаний произошла в Минске, также сообщается о задержанных в Гродно, Новополоцке, Боровлянах, Ляховичах и Заславле.

22 октября по всей Беларуси проходят акции под общим названием «Марш против фашизма». Как сказано в анонсе акции в телеграм-канале «Нехта Live»: «Вся Беларусь продолжает бороться с режимом диктатора, которой устроил в Беларуси самый настоящий фашизм: любое подавление инакомыслия, воинствующие на улицах городов каратели, презрение к правам человека и демократии, убийства, пытки, тысячи политических заключенных в тюрьмах».

На протестах в Минске силовики вновь применили светошумовые гранаты.

На белорусских митингах в прошлое воскресенье число задержанных превысило 1 тыс. Несколько человек пострадали.

В конце октября Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой, а студентов и учителей, участвующих в акциях, потребовал отчислять.

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