На протестах в Беларуси задержаны более 200 человек

На воскресных акциях протеста в Беларуси задержали более 200 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна».
Большая часть задержаний произошла в Минске, также сообщается о задержанных в Гродно, Новополоцке, Боровлянах, Ляховичах и Заславле.
22 октября по всей Беларуси проходят акции под общим названием «Марш против фашизма». Как сказано в анонсе акции в телеграм-канале «Нехта Live»: «Вся Беларусь продолжает бороться с режимом диктатора, которой устроил в Беларуси самый настоящий фашизм: любое подавление инакомыслия, воинствующие на улицах городов каратели, презрение к правам человека и демократии, убийства, пытки, тысячи политических заключенных в тюрьмах».
На протестах в Минске силовики вновь применили светошумовые гранаты.
На белорусских митингах в прошлое воскресенье число задержанных превысило 1 тыс. Несколько человек пострадали.
В конце октября Лукашенко пригрозил протестующим физической расправой, а студентов и учителей, участвующих в акциях, потребовал отчислять.