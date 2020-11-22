Суд выдвинул обвинения внуку Ринго Старра и сыну Лиама Галлахера. Они устроили драку в супермаркете

Суд в Великобритании выдвинул обвинения в адрес внука Ринго Старра и сына Лиама Галлахера, которые устроили драку с сотрудниками супермаркета. Об этом сообщает The Sun.

17 мая прошлого года Сонни Старки, Джин Галлахер и модель Ноа Понте спровоцировали потасовку в продуктовом магазине Tesco Express на севере Лондона. Конфликт начался после того, как Понте попытался украсть пиво. Во время инцидента он также выкрикивал расисткие ремарки в адрес работников, среди которых были выходцы из Индии.

Старки и Галлахер обвиняются в драке, и Понте привлекли к ответственности за нападение на расовой почве. Во время заседания все трое отказались признавать себя виновными.

Лиам Галлахер также известен своими выходками и провоцированием конфликтов. Одна из самых известных историй произошла в 2002 году, когда он подрался с полицией в одном из отелей Мюнхена, в результате чего лишился нескольких зубов. В 2018 году музыкант заявил, что правоохранители выдернули ему зубы плоскогубцами после того, как его привезли в участок.