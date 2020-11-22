Леонид Агутин победил в американском музыкальном конкурсе. Он не знает, как его песня туда попала

Песня Леонида Агутина «Just a Rainy Day» победила в номинации «Мировая музыка» на конкурсе USA Songwriting Competition. Об этом сообщается на сайте соревнования.
Композиция также вышла в финал в категории «Только текст» за лучшую лирику, но награду в ней получил трек «Thicker Than Rain» Билла Дженкинса и Тристана Мэтьюза.
«Just a Rainy Day» была записана с американским продюсером Алексом Сино и гитаристом-виртуозом из Штатов Эл Ди Меолой. Она появилась на недавнем альбоме Агутина «La Vida Cosmopolita», в котором большинство песен испаноязычные, но есть и пара, записанных на английском.
Сам Агутин заявил, что понятия не имеет, как его композиция попала на USA Songwriting Competition. «Песня эта вышла довольно-таки давно, а в конкурс попала не знаю, как», — признался музыкант.
Тем не менее он рад вниманию к российским артистам. «Очень рад. Рад тому, что происходит, и что обращают внимание на скромные персоны из России», — цитирует его слова телеканал «Звезда».
В октябре альбом Агутина «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми». Пластинка может претендовать на награды в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом», песня «Just a Rainy Day» — в категориях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип на трек «Funky Cha», возможно, посоревнуется за звание лучшего музыкального видео.