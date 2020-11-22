Леонид Агутин победил в американском музыкальном конкурсе. Он не знает, как его песня туда попала

«Just a Rainy Day» была записана с американским продюсером Алексом Сино и гитаристом-виртуозом из Штатов Эл Ди Меолой. Она появилась на недавнем альбоме Агутина «La Vida Cosmopolita», в котором большинство песен испаноязычные, но есть и пара, записанных на английском.

Композиция также вышла в финал в категории «Только текст» за лучшую лирику, но награду в ней получил трек «Thicker Than Rain» Билла Дженкинса и Тристана Мэтьюза.

Песня Леонида Агутина «Just a Rainy Day» победила в номинации «Мировая музыка» на конкурсе USA Songwriting Competition. Об этом сообщается на сайте соревнования.

Сам Агутин заявил, что понятия не имеет, как его композиция попала на USA Songwriting Competition. «Песня эта вышла довольно-таки давно, а в конкурс попала не знаю, как», — признался музыкант.

Тем не менее он рад вниманию к российским артистам. «Очень рад. Рад тому, что происходит, и что обращают внимание на скромные персоны из России», — цитирует его слова телеканал «Звезда».

В октябре альбом Агутина «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми». Пластинка может претендовать на награды в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом», песня «Just a Rainy Day» — в категориях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип на трек «Funky Cha», возможно, посоревнуется за звание лучшего музыкального видео.