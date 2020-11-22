Дневники Алана Рикмана выйдут в виде книги

Дневники британского актера Алана Рикмана будут изданы в виде книги в 2022 году. Об этом сообщает The Guardian.

Рикман делал записи об актерском мастерстве, дружбе и политике. Он рассказывал о постановках, в которых участвовал и описывал истории со съемок кинофраншизы «Гарри Поттер». В книгу войдут 27 томов рукописных дневников, которые охватывают 25 лет жизни артиста.

Он начал делать записи в начале 1990-х, чтобы потом издать их как книгу. Теперь публикация увидит свет и будет называться «Дневники Алана Рикмана». Права на рукописи приобрело издательство Canongate, а в роли редактора выступит Алан Тейлор.

В 2018 году личные письма Рикмана выставили на торгах за 1,2 млн долларов. В коллекции есть письмо от автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, в которых она благодарит актера за исполнение роли профессора Снейпа.

Алан Рикман умер от рака поджелудочной железы в начале 2016 года в возрасте 69 лет. После его смерти в Москве и Петербурге поклонники Рикмана устроили акцию, чтобы почтить его память. Участники мероприятия повторили сцену прощания с профессором Дамблдором из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» — они одновременно подняли вверх «волшебные палочки» и произнесли заклинание «Люмос», чтобы зажечь свет. Фанаты приносили цветы, свечи, фотографии Рикмана и вещи, связанные с сагой о Гарри Поттере. На акцию пришли более сотни людей в Москве и 300–400 человек в Петербурге.