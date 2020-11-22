В Ингушетии решили штрафовать родителей женихов за стрельбу на свадьбах

Ингушское духовенство решило штрафовать родителей женихов за стрельбу из боевого или охолощенного оружия и за нарушения правил дорожного движения во время свадьбы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно постановлению, в кортеже не должно участвовать более четырех автомобилей. Организатор свадьбы теперь будет обязан заранее включить в состав кортежа ответственного представителя, который остановит машины в случае опасного вождения. За несоблюдение правил будет налагаться штраф от 10 до 50 тыс. рублей, которые пойдут на помощь малоимущим семьям.

Чтобы принять такое решение духовенство предложило имамам и прихожанам мечетей совместно обсудить вопрос. Богословы и старейшины республики в течение трех месяцев проводили в городах и селах народные сходы.

Причиной дискуссий стало ДТП, произошедшее в начале сентября, когда во время свадьбы дороге на Майское-Назрань столкнулись ВАЗ-2115 и «мерседес». В результате погибли три человека.