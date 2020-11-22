Зоозащитники: иркутский приют за 12 лет убил 50 тыс. кошек и собак

Зоозащитная организация «Вита» обвинила приют в поселке Карлук Иркутской области в убийстве 50 тыс. кошек и собак. По данным зоозащитников, приют принадлежит к ООО «Пять звезд», которой руководит Александр Солдатов.

С 2008 года «Пять звезд» занимается отловом безнадзорных животных по всей Иркутской области. «Вита» утверждает, что уличные собаки убиваются непосредственно во время отлова и лишь некоторые поступают в незаконный приют в Карлуке. Там животные быстро умирают от голода, жажды или инфекции, говорят зоозащитники.

Только за 2020 год, по их данным, Солдатов заключил муниципальных контрактов на отлов 3400 бездомных собак на сумму 20 млн рублей. «Живыми этих собак никто не видел. Муниципалитеты оплачивают деньги из бюджета по предоставленными фиктивным актам отлова. В «приюте» представители муниципалитетов не бывали, отказываются его посещать», — заявили в «Вите».

Зоозащитники обратились к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел с просьбой взять под контроль расследование массового убийства собак и кошек. Они также опубликовали петицию с требованием привлечь Солдатова к уголовной ответственности.

Сам Солдатов в разговоре с «Интерфаксом» назвал обвинения зоозащитников надуманными и заявил об угрозах в адрес своей семьи. «Вокруг нашего приюта давно провокации происходят. Были случаи, когда нам подкидывали мертвых животных. Если есть свидетельства, что собак убили, в этом должны разобраться правоохранительные органы», — сказал он.

По словам владельца приюта, в 2020 году ими было отловлено около 4 тыс. безнадзорных собак. Солдатов утверждает, что животные содержатся в приюте 30 дней, а затем — после лечения, стерилизации и внесения в базу данных — их отпускают на волю.

Сейчас в приюте проходит проверка, которая продлится до 2 декабря. Солдатов просит дождаться ее результатов и связывает обвинения в свой адрес с конкуренцией на рынке отлова бродячих животных.

Проверку деятельности приюта начали после того, как волонтерам удалось проникнуть на его территорию в начале ноября. Общественные инспекторы нашли в приюте десятки трупов собак со следами насильственной смерти. Остальные, по словам зоозащитников, находились в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% были признаки чумы и парвовируса.