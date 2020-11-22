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В Помпеях обнаружили два новых тела погибших при извержении Везувия

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:17

Тела двух людей, погибших при извержении вулкана Везувий, нашли под Неаполем. Об этом сообщается на сайте археологического парка в Помпеях.

Останки хорошо сохранились под толщей вулканичекого пепла и лавы. Их удалось извлечь и даже увидеть складки туник благодаря технологии гипсования, которую применяют с 1863 года.

По предположениям археологов, речь идет о патриции и его молодом рабе. Одежда двух мужчин была сделана из шерсти, и это указывает на то, что трагедия 79 года н. э., во время которой был уничтожен город с населением до 20 тыс. человек, могла произойти не 24 августа, как считалось ранее, а 24 октября. Такая теория появилась недавно, и сейчас археологи нашли ей новое подтверждение.

Тела мужчин нашли в пригороде древних Помпей на богатой вилле. Раскопки на этой территории ведутся уже несколько лет и не прекращались во время пандемии.

В октябре канадская туристка вернула пять артефактов, которые украла из Помпеев в 2005 году. Женщина заявила, что «хотела получить кусочек истории, который нельзя купить», а в итоге предметы принесли ей одни неудачи.

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