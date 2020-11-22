В США продали первый комикс о Бэтмене за 1,5 млн долларов. Копия стала самой дорогой с его участием

В США с молотка ушел первый комикс с участием Бэтмена за 1,5 млн долларов. Теперь это сама дорогая копия с историей о Темном рыцаре, сообщает The Hollywood Reporter.

10 лет назад на торгах продали другую копию 27-го номера «Detective Comics» 1939 года за 1 075 000 долларов. Качество обеих книжек различалось. Недавно проданный комикс не был восстановлен и имел оценку 7,0, в то время, как другую копию оценили ниже.