В США продали первый комикс о Бэтмене за 1,5 млн долларов. Копия стала самой дорогой с его участием

В США с молотка ушел первый комикс с участием Бэтмена за 1,5 млн долларов. Теперь это сама дорогая копия с историей о Темном рыцаре, сообщает The Hollywood Reporter.
10 лет назад на торгах продали другую копию 27-го номера «Detective Comics» 1939 года за 1 075 000 долларов. Качество обеих книжек различалось. Недавно проданный комикс не был восстановлен и имел оценку 7,0, в то время, как другую копию оценили ниже.
«Результат меня совсем не удивил. В конце концов, это одна из лучших копий одного из самых важных изданных комиксов, которые вам доводилось видеть», — заявил вице-президент аукционного дома Heritage Auctions Барри Сандовал.
Писатель Билл Фингер и художник Боб Кейн впервые представили читателям Бэтмена в рассказе «Дело о химическом синдикате».
1,5 млн за комикс о Брюсе Уэйне не самая высокая цена в истории. В 2014 году первую книжку с Суперменом, которая получила оценку качества 9,0, продали за 3,2 млн долларов на eBay.