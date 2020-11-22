В России выявили 24 581 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 24 581 случай коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 241 случай меньше, чем днем ранее.

Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях, Республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.