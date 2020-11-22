В России выявили 24 581 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 24 581 случай коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 241 случай меньше, чем днем ранее.
Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях, Республике Карелия, Архангельской области, Красноярском крае, Воронежской и Ростовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 089 329. За сутки вылечились 18 008 человек, за все время — 1,59 млн. За сутки умер 401 пациент, за весь период скончались 36 179 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 58 млн человек, 1,38 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (12 млн). Далее — Индия (9 млн), Бразилия (6 млн) и Франция (2,1 млн).