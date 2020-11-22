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Исследование: таяние вечной мерзлоты пробуждает древние микробы

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:53

Таяние вечной мерзлоты приводит к оживлению микробов и бактерий, которым могут быть тысячи или миллионы лет. Об этом говорится в результатах исследования группы американских и британских ученых, чья статья опубликована в журнале Scientific American.

В слоях льда могут находиться замороженные микробы, останки плейстоценовой мегафауны и другие живые организмы. Вечная мерзлота покрывает 24% поверхности Земли, и в зависимости от геологических условий меняются составные части почвы. Микробное биоразнообразие, не исследованное экспертами, может привести к повышенному выбросу углерода в атмосферу. Перед учеными теперь стоит задача обнаружить микробы, которые могут быть опасны для человека.

Некоторые из микробов уже известны специалистам. Например, Methanogenic Archaea перерабатывает почвенный углерод для высвобождения метана, мощного парникового газа. Некоторые другие микробы потребляют метан, и баланс всех микроорганизмов играет решающую роль в формировании климата.

Эксертам известны и другие микробы, но сейчас непонятно, как организмы будут вести себя после высвобождения, так как некоторые из них меняют свою структуру. В Северном Ледовитом океане планктонные бактерии Chloroflexi недавно приобрели гены, которые используются для разложения углерода от наземных видов Actinobacteria. По предположению ученых, талые арктические реки переносили отложения из тающей вечной мерзлоты в море, и гены перенеслись вместе с ними.

Ранее климатологи сообщили, что море Лаптевых впервые с начала наблюдений не начало замерзать в конце октября. Температура воды была выше нуля и на пять градусов больше по сравнению со средними ежегодными значениями.

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