С молотка уйдет альбом, который Джон Леннон подписал Марку Чапману. Он известен как убийца музыканта

На торги выставили копию альбома Джона Леннона, которую он подписал Марку Чапману, убившему музыканта через несколько часов после их встречи. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Goldin Auctions.

8 декабря 1980 года рядом с жилым зданием The Dakota в Нью-Йорке Чапман попросил Леннона оставить автограф на пластинке «Double Fantasy», которую артист записал со своей женой Йоко Оно. Через пять часов после этого мужчина застрелил участника The Beatles и вернулся к себе домой.

Полиция Нью-Йорка позже использовала подписанный альбом в качестве улики. На сайте Goldin Auctions отмечается, что на обложке пластинки с обеих сторон остались пометки, сделанные следователями.

Торги откроются 23 ноября. Прогнозируемая стоимость лота составляет 400 тыс. долларов.

В сентябре аукционный дом Sotheby’s по случаю 50-летия распада The Beatles выставил на торги знаковые артефакты группы. Среди лотов были знаменитые очки Джона Леннона, прогнозируемая стоимость которых составила 30–40 тыс. фунтов стерлингов.