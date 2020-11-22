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С молотка уйдет альбом, который Джон Леннон подписал Марку Чапману. Он известен как убийца музыканта

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:08

На торги выставили копию альбома Джона Леннона, которую он подписал Марку Чапману, убившему музыканта через несколько часов после их встречи. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Goldin Auctions.

8 декабря 1980 года рядом с жилым зданием The Dakota в Нью-Йорке Чапман попросил Леннона оставить автограф на пластинке «Double Fantasy», которую артист записал со своей женой Йоко Оно. Через пять часов после этого мужчина застрелил участника The Beatles и вернулся к себе домой.

Полиция Нью-Йорка позже использовала подписанный альбом в качестве улики. На сайте Goldin Auctions отмечается, что на обложке пластинки с обеих сторон остались пометки, сделанные следователями.

Торги откроются 23 ноября. Прогнозируемая стоимость лота составляет 400 тыс. долларов.

В сентябре аукционный дом Sotheby’s по случаю 50-летия распада The Beatles выставил на торги знаковые артефакты группы. Среди лотов были знаменитые очки Джона Леннона, прогнозируемая стоимость которых составила 30–40 тыс. фунтов стерлингов.

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