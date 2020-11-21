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В Копенгагене фермеры выехали на митинг против убийства норок на тракторах 20:54
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Москвичей будут уведомлять о результате теста на коронавирус по СМС 17:35
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Big Sean и Post Malone выпустили клип на совместную песню «Wolves» 17:06
Нидерландский журналист получил доступ к видеоконференции министров обороны ЕС и зашел в нее 16:17
«Не в деньгах счастье»: Минфин выпустил игру для повышения финансовой грамотности россиян 15:59
Netflix/YouTube Мерил Стрип зачитала рэп для фильма на Netflix
Мерил Стрип зачитала рэп для фильма на Netflix 15:23
Меладзе в этом году не попал в топ-5 звезд новогодних «Огоньков». Он призывал их бойкотировать 14:52
Российские разработчики научили ИИ предупреждать конфликты в переписке 14:41
На «Авито» предлагают устроить фотосет с Playstation 5. Цены — до 5000 рублей 14:09
«Курьер» Шахназарова покажут с пленки в Москве 13:53
В бельгийском городе установили рождественские свечи, похожие на пенисы. Мэр обвинил во всем бюджет 13:35
Movieclips/YouTube Режиссер «Кловерфилд, 10» снимет пятого «Хищника». Фильм находится в разработке
Режиссер «Кловерфилд, 10» снимет пятого «Хищника». Фильм находится в разработке 12:55
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Во Владивостоке из‑за обрушения льда перекрыли мост на остров Русский 12:07
Twitter передаст Джо Байдену аккаунт президента США в январе 11:35
В России выявили 24 822 новых случая коронавируса 11:11
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Дайджест

Ответные санкции России против Британии, небинарный Флэш и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:39

В России за сутки выявили 24 822 случая коронавируса — это новый рекорд за время пандемии. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 064 748.

Россия запретила въезд 25 британцам в ответ на санкции по «делу Магнитского». По словам Марии Захаровой, Великобритания ввела санкции «под надуманными и абсурдными предлогами».

У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово», обнаружили заболевание легких. Врачи не могут выявить причину болезни, а следователь не дает провести подробное обследование.

Во Владивостоке, где несколько дней назад прошел ледяной дождь, из‑за обрушения льда перекрыли мост на остров Русский. Людей с острова решили эвакуировать на пароме.

Йемен в ближайшее время может столкнуться с голодом, масштабы которого мир не видел десятилетиями. От этого, по данным ООН, могут погибнуть миллионы людей.

Школьники из города Канска, что в Красноярском крае, взорвали в Minecraft здание ФСБ. Их обвинили в терроризме.

Нидерландский журналист смог зайти в видеоконференцию министров обороны ЕС, подобрав к ней пароль. «Вам лучше отключиться быстрее, чем приедет полиция», — сказал ему председатель Европарламента Жозеп Боррель.

Мэрия бельгийского города Ауденбюрг установила рождественские свечи, похожие на пенисы, — это сделали из экономии и чтобы избежать «клише». Такое дизайнерское решение повеселило местных жителей, а мэр города заявил, что «в темные времена» надо смеяться чаще.

Сиквел «Черной Пантеры» начнут снимать в июле 2021 года — уже без Чедвика Боузмана. А вот съемки третьего «Дэдпула» уже стартовали — в роли болтливого наемника снова Райан Рейнольдс.

Российское министерство финансов выпустило настольную игру для повышения финансовой грамотности россиян. Наибольшее внимание привлекло ее название — «Не в деньгах счастье».

Во вселенной DC Comics появится небинарный Флэш. Супергерой Кид Квик будет гендерфлюидом и присоединится к команде юных героев с Земли-11.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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драматический
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