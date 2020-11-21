Ответные санкции России против Британии, небинарный Флэш и другие новости дня

В России за сутки выявили 24 822 случая коронавируса — это новый рекорд за время пандемии. Общее число пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 064 748.

Россия запретила въезд 25 британцам в ответ на санкции по «делу Магнитского». По словам Марии Захаровой, Великобритания ввела санкции «под надуманными и абсурдными предлогами».

У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово», обнаружили заболевание легких. Врачи не могут выявить причину болезни, а следователь не дает провести подробное обследование.

Во Владивостоке, где несколько дней назад прошел ледяной дождь, из‑за обрушения льда перекрыли мост на остров Русский. Людей с острова решили эвакуировать на пароме.

Йемен в ближайшее время может столкнуться с голодом, масштабы которого мир не видел десятилетиями. От этого, по данным ООН, могут погибнуть миллионы людей.

Школьники из города Канска, что в Красноярском крае, взорвали в Minecraft здание ФСБ. Их обвинили в терроризме.

Нидерландский журналист смог зайти в видеоконференцию министров обороны ЕС, подобрав к ней пароль. «Вам лучше отключиться быстрее, чем приедет полиция», — сказал ему председатель Европарламента Жозеп Боррель.

Мэрия бельгийского города Ауденбюрг установила рождественские свечи, похожие на пенисы, — это сделали из экономии и чтобы избежать «клише». Такое дизайнерское решение повеселило местных жителей, а мэр города заявил, что «в темные времена» надо смеяться чаще.

Сиквел «Черной Пантеры» начнут снимать в июле 2021 года — уже без Чедвика Боузмана. А вот съемки третьего «Дэдпула» уже стартовали — в роли болтливого наемника снова Райан Рейнольдс.

Российское министерство финансов выпустило настольную игру для повышения финансовой грамотности россиян. Наибольшее внимание привлекло ее название — «Не в деньгах счастье».

Во вселенной DC Comics появится небинарный Флэш. Супергерой Кид Квик будет гендерфлюидом и присоединится к команде юных героев с Земли-11.