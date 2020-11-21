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Во вселенной DC Comics появится небинарный Флэш

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:11

Вселенная DC Comics вводит нового супергероя-спидстера: новым Флэшем станет Джесс Чемберс по кличке Кид Куик — небинарный персонаж и гендерфлюид. Об этом сообщает CNN.

Во вселенной DC уже были небинарные персонажи. Чемберс составит компанию Ли Серано из комиксов о Super Girl, а также гендерфлюиду Доктору Бесконечному (оба персонажа появились в 2017 году). Как уточняет CNN, хоть небинарные персонажи в комиксах DC все еще являются редкостью, в последние годы их появляется все больше.

Презентовать персонажа Чемберс должны на мероприятии DC Future State в январе и феврале 2021 года. Тогда же должны быть представлены новые герои и сюжетные повороты комиксов, чтобы расширить у зрителей представление о персонажах.

«Вселенная DC всегда была плодородной почвой для новых и свежих взглядов на наших персонажей, и DC Future State определенно вносит свой вклад в это наследие», — заявила исполнительный редактор DC Comics Мари Джавинс.

В серии о будущем Лиги Справедливости «Future State: Justice League» Кид Куик присоединится к команде супергероев Teen Justice («Юное правосудие») с Земли-11. В группе он будет играть роль Флэша. Среди других героев в команде — Робин и Аквагерл, поменявшие пол.

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