Во вселенной DC Comics появится небинарный Флэш

Вселенная DC Comics вводит нового супергероя-спидстера: новым Флэшем станет Джесс Чемберс по кличке Кид Куик — небинарный персонаж и гендерфлюид. Об этом сообщает CNN.

Во вселенной DC уже были небинарные персонажи. Чемберс составит компанию Ли Серано из комиксов о Super Girl, а также гендерфлюиду Доктору Бесконечному (оба персонажа появились в 2017 году). Как уточняет CNN, хоть небинарные персонажи в комиксах DC все еще являются редкостью, в последние годы их появляется все больше.

Презентовать персонажа Чемберс должны на мероприятии DC Future State в январе и феврале 2021 года. Тогда же должны быть представлены новые герои и сюжетные повороты комиксов, чтобы расширить у зрителей представление о персонажах.