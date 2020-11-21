Коронавирус не помешает Санта-Клаусу подарить подарки детям во время Рождества. Об этом главный американский врач-инфекционист рассказал изданию USA Today.

Фаучи отметил, что Санта, «помимо других хороших качеств», обладает врожденным иммунитетом к коронавирусу. Несмотря на то, что Санта-Клаус — пожилой мужчина (и, соответственно, должен находиться в группе риска), Фаучи призвал детей не беспокоиться за него, ведь этот сказочный персонаж прежде всего является сверхчеловеком.

Инфекционист уточнил, что Санта не является переносчиком инфекции, поэтому детям не стоит волноваться, что они могут заразиться коронавирусом.

Впрочем, в условиях пандемии Санта-Клаус все-таки предпринял некоторые меры предосторожности. Принимать детей он будет только в торговых центрах и через специальное стекло. Визиты Санты в магазины в предверии Рождества тоже сократятся.

«Санта не хочет, чтобы дети выстраивались в очередь в надежде увидеть его. Он не хочет, чтобы вирус распространялся. Санта-Клаусу грустно, если дети или их семьи болеют», — сказала педиатр Джина Сонг.

По ее словам, в этом году Санта-Клаус будет наблюдать за детьми издалека, чтобы сохранить их «крепкое здоровье». Он навестит их только в канун Рождества, когда рядом никого не будет.

Подробнее о том, как Санта-Клаус соблюдает дистанцию, а также что он думает о феминизме, глобальном потеплении и социальном дистанцировании, можно прочитать в его интервью «Афише Daily». Да, мы позвонили в Лапландию и узнали.