Россия ввела санкции против 25 британцев. В ответ на британские санкции по «делу Магнитского»

Российский МИД сообщил о введении персональных санкций в отношении 25 граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

МИД позиционирует это решение как ответ на санкции, введенные правительством Британии в рамках «дела Магнитского». Как заявила Захарова, британские санкции введены «под надуманными и абсурдными предлогами».

«По всем сюжетам, связанным со смертью Сергея Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных и определять им наказание. Иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, действия британской стороны назвать нельзя», — отметила Захарова.

Представительница МИД уточнила, что ответный российский перечень имен принят в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от 15 августа 1996 года.

Великобритания ввела санкции против 25 россиян в начале июля: их активы заморозили и запретили въезжать на территорию страны. В Лондоне посчитали, что фигуранты списка были причастны к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Магнитский раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей. К этой схеме были причастны сотрудники российских спецслужб. Впоследствии Магнитского арестовали по делу об уклонении фондов от налогов, а в 2009 году он умер в СИЗО.