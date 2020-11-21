Мерил Стрип зачитала рэп для фильма на Netflix

Актриса Мерил Стрип зачитала рэп для песни из киномюзикла «The Prom» («Выпускной бал») Райана Мерфи. Трек можно послушать на ютьюбе.

Картина рассказывает историю о старшекласснице по имени Эмма, которой запретили быть гостьей на выпускном вечере в школе. Стрип не только продемонстрировала свои навыки речитатива в композиции «Wear Your Crown», но и исполнила одну из ролей в картине.