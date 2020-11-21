Российские разработчики научили ИИ предупреждать конфликты в переписке

Разработчики из России создали технологию, которая при помощи инскусственного интеллекта предупреждает конфликты в переписке. Об этом ТАСС сообщили представители Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сервис, созданный программистами из Новосибирска, рассчитан на работу в формате чат-бота для мессенджеров, соцсетей, сайтов знакомств. Авторы уже испытали пилотную версию технологии.

Программа помогает в режиме реального времени различать в тексте эмоции и выявлять ролевой тип собеседника: «взрослый», «родитель», «ребенок». Эти типы основаны на теории американского психолога и психиатра Эрика Берна. ИИ ищет конфликтные фразы и слова и формирует для пользователя отчет с рекомендациями. Например, он советует автору строк заменить резкие высказывания на один из предлагаемых нейтральных вариантов, чтобы не допустить ссоры.

«Авторы считают, что разработка может быть полезна в качестве дополнительного инструмента при разрешении семейных и рабочих конфликтов с участием психолога, а также способна повысить количество реальных встреч в результате переписок на сайтах знакомств. В перспективе разработчики планируют создать тренажер для развития навыков бесконфликтного общения», — рассказали в Платформе НТИ.

Разработчики «ВКонтакте» тоже трудятся над технологиями борьбы с токсичной обстановкой в соцсетях. Сейчас они создают искусственный интеллект, который сможет автоматически распознавать хейт-спич, язык ненависти, то есть оскорбительные и враждебные высказывания пользователей.