На «Авито» появилась новая услуга — пользователи предлагают за деньги устроить фотосессию с игровой консолью Playstation 5, официальные продажи которой в России стартовали 19 ноября.

Авторы объявлений отмечают, что у них плотный график, и просят уточнять дату и место проведения фотосессии.

Цены на эту услугу варьируются. Дешевле всего сфотографироваться с Playstation 5 выйдет у жителей Кемерово и Екатеринбурга — в объявлениях из этих городов запрашивают по 1000 рублей. Самую высокую цену заломил обладатель консоли из Сочи — сфотографироваться с его приставкой стоит 5 тысяч рублей.

Столько же запросил предприимчивый обладатель коробки от Playstation 5 из Хабаровска. «Пустая коробка от Sony Playstation 5. В отличном состоянии. Без надрывов, порезов. Идеальна для фотосессий, или для прикола. Причина продажи: переезжаю в другой город», — уточнил он в объявлении.