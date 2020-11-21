На «Авито» появилась новая услуга — пользователи предлагают за деньги устроить фотосессию с игровой консолью Playstation 5, официальные продажи которой в России стартовали 19 ноября.
Авторы объявлений отмечают, что у них плотный график, и просят уточнять дату и место проведения фотосессии.
Цены на эту услугу варьируются. Дешевле всего сфотографироваться с Playstation 5 выйдет у жителей Кемерово и Екатеринбурга — в объявлениях из этих городов запрашивают по 1000 рублей. Самую высокую цену заломил обладатель консоли из Сочи — сфотографироваться с его приставкой стоит 5 тысяч рублей.
Столько же запросил предприимчивый обладатель коробки от Playstation 5 из Хабаровска. «Пустая коробка от Sony Playstation 5. В отличном состоянии. Без надрывов, порезов. Идеальна для фотосессий, или для прикола. Причина продажи: переезжаю в другой город», — уточнил он в объявлении.
Как писали «Ведомости», Sony выделила для российского рынка слишком мало консолей: по предзаказу все PlayStation 5 раскупили за 22 часа. Дефицит консолей устранят только ко концу апреля.
Приставку PlayStation 5 выпускается в двух версиях — с дисководом, за 46 999 рублей, и Digital Edition, за 37 999 рублей.
В сентябре «Афиша» рассказывала о главных новинках PS 5. Почему эта приставка станет одной из главных игровых консолей ближайших лет, читайте здесь.