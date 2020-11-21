В бельгийском городе установили рождественские свечи, похожие на пенисы. Мэр обвинил во всем бюджет

В бельгийском городе Ауденбюрг установили рождественское освещение в форме свечей, напомнивших жителям пенисы. Об этом пишет издание Metro.
Бело-синие конструкции изначально не несли в себе фаллического подтекста, однако населению Ауденбюрга принялось делиться фотографиями свечей в интернете и шутить о том, что они похожи на пенисы. После этого мэр города Энтони Дюмари принес свои извинения.
«Конечно, мы не собирались устанавливать рождественские огни, которые напоминают людям пенисы», — сказал он.
Градоначальник отметил, что бюджет города был ограничен, поэтому технический отдел мэрии разрабатывал рождественскую подсветку самостоятельно. Как уточняет Дюмари, администрация хотела «отойти от классического освещения». По его словам, в последний момент дизайнеры решили, что обычная рождественская свеча — с пламенем на конце — это «клише». Декоративный огонь на свечах заменили синими шарами.
Дюмари отметил, что и сам видит «забавную сторону» ситуации. Он добавил, что «в эти темные времена» необходимо смеяться почаще, а получившееся оформление «не такая уж большая проблема».
«Некоторые люди фотографируют их, поднимая палец вверх. Это, безусловно, самая обсуждаемая рождественская иллюминация в стране», — сказал Дюмари, отметив, что не видит причин удалять или заменять свечи-пенисы.
По словам мэра, изготовление каждого украшения обошлось городу в 165 евро (почти 15 тыс. рублей). На альтернативные варианты освещения могла понадобиться сумма в районе 500 евро за штуку (свыше 45 тыс. рублей). Население Ауденбюрга составляет 9000 человек.