В бельгийском городе установили рождественские свечи, похожие на пенисы. Мэр обвинил во всем бюджет

В бельгийском городе Ауденбюрг установили рождественское освещение в форме свечей, напомнивших жителям пенисы. Об этом пишет издание Metro.

Бело-синие конструкции изначально не несли в себе фаллического подтекста, однако населению Ауденбюрга принялось делиться фотографиями свечей в интернете и шутить о том, что они похожи на пенисы. После этого мэр города Энтони Дюмари принес свои извинения.

«Конечно, мы не собирались устанавливать рождественские огни, которые напоминают людям пенисы», — сказал он.

Градоначальник отметил, что бюджет города был ограничен, поэтому технический отдел мэрии разрабатывал рождественскую подсветку самостоятельно. Как уточняет Дюмари, администрация хотела «отойти от классического освещения». По его словам, в последний момент дизайнеры решили, что обычная рождественская свеча — с пламенем на конце — это «клише». Декоративный огонь на свечах заменили синими шарами.