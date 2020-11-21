У находящегося в СИЗО «Лефортово» Сергея Фургала нашли заболевание легких

У бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово», обнаружил заболевание легких. Об этом сообщила изданию DVhab.ru член московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

18 ноября была проведена компьютерная томография, которая выявила патологические изменения в одном из легких, что свидетельствует о заболевании. По словам Меркачевой, врачи не могут выявить причину процесса, а следователь отказался выдавать разрешение на подробное обследование. Она отметила, что Фургал и его адвокаты с августа добивались направления на КТ.

«Московский комсомолец» опубликовал материал Меркачевой, в котором она пишет, что родные содержащихся в СИЗО «Лефортово», подозревают руководство в сокрытии информации о вспышке коронавируса. Из изолятора с подозрением на COVID-19, по ее данным, вывезли бывшего главу московского управления СК Александра Дрыманова и его сокамерника.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему предъявлены обвинения в организации двух убийств и в организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов, которые не прекращаются по сей день.