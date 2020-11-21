Во Владивостоке из‑за обрушения льда перекрыли мост на остров Русский

Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли из‑за обрушения льда с вант. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Мэрия Владивостока сообщила, что из‑за обледенения на одной из вант поврежден декоративный кожух. Его планируется заменить в ближайшее время. Сама ванта не пострадала.

«Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта», — рассказали в администрации краевого центра.

Сроки ограничения движения по мосту пока не называются. Людей с острова будут эвакуировать на пароме.

В Приморье 19 ноября прошел ледяной дождь, сопровождавшийся сильным ветром. В результате в регионе обрушились многие деревья, перегородив дороги и повредив автомобили. Более 150 тысяч человек в 40 населенных пунктах остались без света и связи. Во Владивостоке и нескольких других городах власти ввели режим ЧС.