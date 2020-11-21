Twitter передаст Джо Байдену аккаунт президента США в январе

Соцсеть Twitter планирует передать Джо Байдену аккаунт президента США в январе. Об этом сообщает Politico.

Байден получит доступ к странице @POTUS 20 января, в день инаугурации. Его команда также начнет администрировать аккаунты @WhiteHouse, @VP и @PressSec. Учетная запись @FLOTUS достанется жене избранного президента Джилл Байден.

«Как и во время смены президента в 2017 году, этот процесс проходит в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов и документации», — заявил представитель Twitter.

Джо Байден объявил о своей победе 7 ноября. По последним подсчетам, он набрал 306 голосов выборщиков из требуемых 270. Позже политик выступил с обращением к нации и объявил, что за него отдали голосов больше, чем за какого‑либо американского лидера.