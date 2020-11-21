В России выявили 24 822 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 24 822 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд.
Больше всего новых заразившихся зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях, Республике Карелия, Красноярском крае, Архангельской, Воронежской и Ростовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 064 748. За сутки вылечился 26 021 человек, за все время — 1,57 млн. За сутки умерли 467 пациентов. За весь период скончались 35 778 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 57,5 млн человек, 1,37 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (11,9 млн). Далее — Индия (9 млн), Бразилия (6 млн) и Франция (2,1 млн).