Kiss проведут концерт в Дубае в канун Нового года. Шоу пройдет при зрителях

Продюсер мероприятия Дэн Катулло заявил, что на концерте будет присутствовать от 2000 до 3000 зрителей. Точное число гостей будет зависеть от ограничений по коронавирусу и от количества постояльцев в отеле Atlantis, на площадке которого состоится шоу.

Американская группа Kiss даст концерт в Дубае в канун Нового года. Шоу «Kiss 2020 Goodbye» («Поцелуй 2020-й на прощание») пройдет при живой публике, сообщает Variety.

Выступление, которое запечатлеют 50 камер, будет транслироваться по всему миру в прямом эфире. В подготовке и проведении мероприятия будет участвовать около 400 человек, которых для этого специально доставят в Дубай. Организаторы планируют побить мировой рекорд по самому масштабному пиротехническому шоу, показанному во время концерта.

В прошлом году группа Kiss дала концерт для белых акул на борту корабля у берегов австралийского Порт-Линкольна. Пока музыканты играли на судне, музыка транслировалась под воду, чтобы привлечь хищников, которые, по заверениям ученых, неравнодушны к «низкочастотным звукам рок-н-ролла». Несмотря на старания артистов, акулы проигнорировали их песни.