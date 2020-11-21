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В крупнейшем городе Канады вводят 28-дневный локдаун из‑за COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:53

В крупнейшем канадском городе Торонто с ближайшего понедельника, 23 ноября, вводят 28-днейный локдаун из‑за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу провинции Онтарио Дага Форда.

Антикоронавирусные меры коснутся самого города, а также находящегося рядом с ним региона Пил. На этой территории закроются все спортивные и досуговые центры, казино, парикмахерские и салоны красоты. Открытыми для посетителей останутся только аптеки и продуктовые магазины.

Также продолжат работать в нормальном режиме школы. Кафе и рестораны смогут продавать еду, но только навынос. Такое же правило будет действовать и для точек продаж в торговых центрах: им предписано организовать доставку или выдачу товаров на улице.

Жителям Торонто и Пила разрешат собираться на улицах в группы только по десять человек — это ограничение коснется церковных служб, свадеб и похорон. Власти настоятельно рекомендуют гражданам не выходить из дома без особой необходимости и воздержаться от встреч с близкими.

Нарушителей карантина ждет большой штраф — 750 канадских долларов (около 575 долларов США). «Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий», — прокомментировал локдаун Форд.

В Онтарио в последние дни регистрируют более 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки, из них 80% фиксируются в Торонто, Пиле и нескольких других «красных зонах». Всего в Канаде за время пандемии заболели 319 тыс. человек, 11,3 тыс. из них умерли.

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