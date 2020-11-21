Disney начал снимать третьего «Дэдпула». В нем вновь снимется Райан Рейнольдс

Кинокомпания Disney начала работу над третьей частью франшизы «Дэдпул», главную роль в которой исполняет Райан Рейнольдс. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий фильма напишут авторы «Закусочной Боба» Венди и Лиззи Молинье. Роль Дэдпула по-прежнему закреплена за Рейнольдсом, который также продюсирует проект. Режиссером картины предположительно будет не Дэвид Литч — по информации издания, снявший «Дэдпула 2» Литч занят на других съемках до конца 2021 года.

«Дэдпул 3», вероятно, как и предыдущие части, получит рейтинг R — это значит, что его смогут посмотреть только зрители старше 17 лет. Каким будет сюжет нового фильма, пока неизвестно. Триквел станет первой частью франшизы, выпущенной Disney — ранее проектом занималась 20th Century Fox, но Disney купил студию весной 2019 года.

В третьей части «Дэдпула» можен сняться Дуэйн Джонсон. Какую роль ему предложили в картине, не сообщалось.