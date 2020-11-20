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Светлана Алексиевич рассказала, когда вернется в Беларусь. Спойлер: когда уйдет Лукашенко

Валерия Корниенко
Вчера в 22:57

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич не вернется в Беларусь, пока у власти остается Александр Лукашенко. Об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.

На вопрос журналиста, как долго она планирует оставаться в Берлине, Алексиевич ответила: «Пока Александр Лукашенко не уйдет».

«То, что он делает, — катастрофа. После фальсификации выборов в августе было арестовано 27 тысяч человек. Ученые, профессора, простые люди, рабочие, студенты. Он проходит через все слои. Лукашенко разрушает страну», — заявила она.

Однако писательница готовится к скорому возвращению на родину. «Почему‑то такое ощущение, что это ненадолго. Я не думаю, что Лукашенко может постоянно подавлять народную энергию. Его время истекло. Но это удастся только в том случае, если мировое сообщество придет к нам на помощь», — отметила Алексиевич.

Светлана Алексиевич покинула Беларусь в конце сентября. Она уехала в Германию по приглашению Немецкой службы академических обменов для деятелей искусства. Ее помощница утверждала, что отъезд писательницы никак не связан с политикой и она выехала в Берлин на лечение. Алексиевич входит в президиум Координационного совета оппозиции Беларуси.

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