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Рэперша Megan Thee Stallion выпустила альбом «Good News»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:50

Американская рэп-дива Megan Thee Stallion выпустила новый альбом под названием «Good News». Пластинка стала дебютной для 25-летней артистки и включила в себя сразу 17 треков, среди которых — популярный фит с Бейонсе «Savage Remix».

Помимо Бейонсе, в записи альбома приняли участие DaBaby, City Girls, Hot Girl Meg, Lil Durk, SZA, Popcaan, Mustard, Big Sean, 2 Chainz и Young Thug. Большинство песен Megan Thee Stallion написала у себя дома — «в гостиной, в душе, на заднем дворе».

По мнению The Guardian, Megan Thee Stallion «феноменальна в том, что она делает». «Ее тексты изобилуют острыми и забавными строчками», — считает автор издания.

Релиз певица поддержала выходом клипа на песню «Body», снятом режиссером Колином Тилли. Вместе с Megan Thee Stallion в видео появляются Джордин Вудс, Тараджи П. Хенсон, Блэк Чайна и другие артистки.

«Вы увидите все формы тела, многих сильных женщин, остающихся уверенными в себе и владеющими своими телами и своей сексуальностью», — заявила Megan Thee Stallion.

Megan Thee Stallion стала «Прорывом года» по версии Apple Music Awards. В конце октября рэперша также получила три награды BET Hip Hop Awards — в том числе за все тот же трек «Savage Remix».

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