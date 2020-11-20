Иностранным туристам в Турции разрешили не соблюдать комендантский час

Власти Турции разрешили иностранным туристам не соблюдать комендантский час, который будет действовать в стране по выходным начиная с завтрашнего дня. Сообщение об этом появилось на сайте местного МВД.

Туристам можно будет свободно перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов, подтверждающих брони. Рестораны в отелях для гостей будут работать в обычном режиме. Заведения в аэропортах останутся открытыми.

17 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом из‑за роста заболеваемости в стране.

Среди ограничений — комендантский час, который будет действовать по выходным с 20.00 до 10.00. Ресторанам и барам разрешили работать только на вынос, а торговым центрам и рынкам — с 10.00 до 8.00.