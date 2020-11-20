Netflix опубликовал видео о костюмах из четвертого сезона «Короны»

В ролике создатели шоу вместе с художницей по костюмам Эми Робертс рассказывают о том, как выбиралась палитра для платьев королевы Елизаветы II и как создавалась копия культового свадебного наряда принцессы Дианы.

Стриминговый сервис Netflix выпустил 10-минутный документальный фильм о создании костюмов из четвертого сезона сериала «Корона». Видео появилось на ютьюб-канале платформы.

Актриса Джиллиан Андерсон объясняет в фильме, какую роль играла одежда и мода в жизни премьер-министра Маргарет Тэтчер. А Робертс делится тем, как трансформация стиля Дианы Спенсер отражала рост и развитие ее личности.

Четвертый сезон «Короны» вышел на Netflix 15 ноября. Посмотреть трейлер сезона можно здесь. Также сейчас можно посетить онлайн-выставку Бруклинского музея, посвященную костюмам из сериалов «Корона» и «Ход королевы».