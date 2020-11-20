Музыканты Green Day возродили проект The Network. И выпустили новый EP!

Музыканты из американской панк-рок-группы Green Day возродили свой сайд-проект The Network — и выпустили новый EP «Thans Am». В него вошли четыре песни, которые уже можно послушать на стриминговых сервисах.
The Network не записывали музыку на протяжении 17 лет. В 2003 году коллектив представил свой первый и на данный момент единственный альбом «Money Money 2020». На тот момент участники группы отрицали свою связь с Green Day.
Члены The Network представлялись как Fink (Билли Джо Армстронг), Van Gough (Майк Дирнт), The Snoo (Tre Cool), Z, Captain Underpants и Balducci (Джейсон Уайт). На публике они имитировали акценты и носили маски, чтобы не быть узнанными.
Басист Майк Дирнт признался, что The Network была создана музыкантами из Green Day, только в 2013 году. В октябре 2020 года у секретного проекта появился свой инстаграм. Чуть позже группа выпустила сингл «Ivankkka is A Nazi».
Коллектив анонсировал новый альбом — «Money Money 2020 Part II». В нем, как обещают артисты, будут заложены «ключи к нашей прошлой, нынешней и будущей ДНК».