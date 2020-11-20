Музыканты Green Day возродили проект The Network. И выпустили новый EP!

Музыканты из американской панк-рок-группы Green Day возродили свой сайд-проект The Network — и выпустили новый EP «Thans Am». В него вошли четыре песни, которые уже можно послушать на стриминговых сервисах.

The Network не записывали музыку на протяжении 17 лет. В 2003 году коллектив представил свой первый и на данный момент единственный альбом «Money Money 2020». На тот момент участники группы отрицали свою связь с Green Day.