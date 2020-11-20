Шаманство и воскрешение души в клипе «Sod’s Law» WOODJU

Электронный продюсер WOODJU выпустил клип на трек «Sod’s Law». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Ролик срежиссировал Марк Бырдин — это его вторая музыкальная работа. В ней он обращается к архаическим верованиям, темам воскресения души, прибегает к шаманству и народной магии, и все это звучит под биты классической электроники.
По сюжету видео молодая пара попадает в автомобильную аварию, девушка разбивается насмерть. Молодой человек, чувствуя вину за это, отправляется в деревню к своим родным. Там с девушкой начинают совершать различные шаманские ритуалы и обряды, и в итоге возвращают ее к жизни.
«Основа сюжета клипа была заимствована у названия трека «Sod’s Law» , что в переводе означает «закон подлости». И, кстати, это именно то, что преследовало всю нашу съемочную команду на протяжении всего процесса съемок. У нас даже периодически отключалась камера, поэтому аккумулятор приходилось отогревать над костром», — рассказывает Марк Бырдин.
WOODJU — петербургский электронный продюсер родом из Украины. Четыре года назад стал победителем премии «Jagermeister Indie Awards 2016: Young Blood». Тогда же два его сингла вошли в сборник «The Obia» музыканта Tricky.