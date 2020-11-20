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В чеченском детском центре супергероев заменили героями Чечни. Об этом просил Кадыров

Семён Гудошников
Сегодня в 17:19

В чеченском городе Курчалой после замечания Рамзана Кадырова поменяли оформление в детском игровом центре. Вместо персонажей из комиксов Marvel на стенах центра теперь нарисованы известные чеченцы. Об этом пишет РИА «Новости».

Впервые Кадыров посетил игровой центр 17 ноября. Увидев супергероев из американских комиксов, он заявил: «У нас есть настоящие герои — в истории нашей религии и чеченского народа. Надо убрать этих и нарисовать наших, исторически настоящих».

Инвестор детского центра говорил «Подъему», что на стенах будут уместны персонажи из народных сказок и легенд. Фотографии Ахмата и Рамзана Кадыровых, по его мнению, не очень подойдут, поскольку «это все-таки не офис и не госучреждение».

Тем не менее в центре изобразили первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. А вместе с ним военных лидеров Кавказской войны — Шейха Мансура, Бейбулата Таймиева и Байсангура Беноевского.

Отвечая на вопрос журналистов, касается ли требование о замене героев Marvel только детского центра в Курчалое, Кадыров заявил: «Я поручил заменить полностью (в детских центрах) по всей республике». Он считает, что портрет Ахмата Кадырова уместен в игровой комнате, поскольку его отец «герой России, великий воин, мусульманин, он спас народ».

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