Леди Гага вместе с Брэдом Питтом снимется в боевике Дэвида Лейтча «Скоростной поезд»

Леди Гага присоединилась к актерскому составу боевика «Скоростной поезд», режиссером которого выступает постановщик «Дэдпула-2», «Джона Уика» и «Взрывной блондинки» Дэвид Лейтч. Об этом сообщает Collider.

Главную роль в фильме исполняет Брэд Питт, также в нем задействованы Джоуи Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон и Зази Битз. Кого именно в картине сыграет Гага, пока неизвестно. По словам источников, скорее всего, это будет второстепенный персонаж.

«Скоростной поезд» — экранизация романа японского писателя Котаро Исаки «Maria Beetle». По сюжету пятеро наемных убийц оказываются в одном скоростном поезде, который направляется из Токио в Мориоку. У каждого из них своя миссия и интересы, из‑за чего между персонажами неизбежно назревает неразрешимый конфликт.

Сценарий картины написал Зак Олькевич. Продюсируют ее Антуан Фукуа, Кэт Самик, Келли МакКормик, а также Риосуке Саегуса и Юма Терада.

Съемки «Скоростного поезда» уже официально стартовали. Когда лента выйдет в прокат — не раскрывается.

Романы Котаро Исаки часто экранизируются. По его произведениям сняты более десяти японских фильмов, среди которых «Золотой сон», «Рыбная история» и «Прекрасный дождь».