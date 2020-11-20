Бар «Ровесник» начнет работать по новому адресу

Московский бар «Ровесник», закрытый за нарушение эпидемиологических требований, начнет работать по новому адресу — Палиха, 14/33, стр. 2. Об этом представители бара рассказали «Афише Daily».

По их словам, кроме локации и интерьера, ничего не поменяется — меню бара останется прежним, а к еде добавят только драники и брауни с вишенкой. «В общем и целом наши ценности, демократичные цены и концепция просто переехали на новое место», — рассказали представители заведения.

Переезд организовали за два дня — в «Ровеснике» говорят, что за это время «отстроили новый бар». Уже в 16.00 20 ноября заведение начнет принимать гостей, а в 20.00 начнется вечеринка по случаю открытия.

По адресу Палиха, 14/33, стр. 2, располагалось кафе «Сверстник» от создателей «Ровесника», закрывшееся чуть раньше — в сентябре 2020-го. Новый бар откроется на его месте.

Ранее Тверской районный суд Москвы постановил закрыть «Ровесник» на 90 дней из‑за нарушения эпидемиологических требований. Сооснователь заведения Саша Мартынов говорил, что будет обжаловать решение суда.