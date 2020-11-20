ГИБДД сможет мгновенно выявлять нетрезвых водителей

ГИБДД скоро получит аппаратуру для мгновенного выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

По словам источника агентства, новые приборы позволят автоинспекторам за считанные секунды определять, употреблял водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов выявляет запрещенные вещества в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков). Такие проверки должны быть внедрены», — заявил Черников.

По его словам, на данный момент уже презентовано два подобных средства для индикации запрещенных веществ, они позволяют определять их наличие по слюне водителя. Один из них находит наркотики в организме нарушителя за 15 секунд.

После подобной проверки автоинспектор будет «вычленять употреблявших из транспортного потока» и отправлять их на медосвидетельствование. Как уточнил Черников, сесть за руль нарушителям уже не позволят.