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Шотландский писатель Дуглас Стюарт получил Букеровскую премию

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:10

Шотландский писатель Дуглас Стюарт стал лауреатом престижной Букеровской премии за свой дебютный роман «Shuggie Bain» и получил в качестве награды 50 тыс. фунтов стерлингов. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта премии.

В своем произведении Стюарт рассказал о жизни мальчика из Глазго в 1980-х годах, который пытается поддержать свою мать, борющуюся с алкогольной зависимостью и бедностью. Писатель посвятил книгу своей матери и заявил, что его роман — о любви детей к «небезупречным» родителям.

Помимо «Shuggie Bain», в этом году на Букеровскую премию претендовали романы «The New Wilderness» Дайан Кук, «This Mournable Body» Цици Дангарембги, «Burnt Sugar» Эвнила Доши, «The Shadow King» Маазы Менгисте и «Real Life» Брэндона Тейлора.

Ранее «Афиша Daily» писала о лонг-листе Букеровской премии, в нем были произведения 13 писателей, пишущих на английском языке. Большинство их них — американцы.

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