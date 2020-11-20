Шотландский писатель Дуглас Стюарт получил Букеровскую премию

Шотландский писатель Дуглас Стюарт стал лауреатом престижной Букеровской премии за свой дебютный роман «Shuggie Bain» и получил в качестве награды 50 тыс. фунтов стерлингов. Об этом стало известно из твиттер-аккаунта премии.

В своем произведении Стюарт рассказал о жизни мальчика из Глазго в 1980-х годах, который пытается поддержать свою мать, борющуюся с алкогольной зависимостью и бедностью. Писатель посвятил книгу своей матери и заявил, что его роман — о любви детей к «небезупречным» родителям.