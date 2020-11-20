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Австралийские школьники притворились молодоженами, чтобы устроить вечеринку по время пандемии

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:43

В Австралии двое друзей-школьников организовали выпускной вечер под видом свадьбы, сообщил австралийский Daily Telegraph. Подростки устроили фейковое бракосочетание, чтобы пригласить на праздник во время пандемии больше 30 гостей.

Из‑за коронавирусных ограничений на обычную вечеринку можно позвать ограниченное число людей. Для свадебных торжеств лимит гостей расширен до 150 человек. Узнав об этом, школьники решили притвориться молодоженами.

Организаторы вечеринки, вероятно, получили официальное разрешение на проведение свадьбы. Однако они не стали жениться на самом деле. Об этом узнал один из родителей: он догадался, что школьники обманули власти, и остановил выпускной еще до его начала.

«Очевидно, это была глупая подростковая идея. Мы немедленно наняли охранную фирму, чтобы гарантировать, что, если кто‑то попытается прийти, его развернут обратно — и никто в действительности не появился», — рассказал он.

Недавно участники фильма «Матрица 4» также попытались обойти коронавирусные ограничения: они организовали в Потсдаме вечеринку под видом съемок, ее гостями стали около 200 человек, в том числе — сестры Вачовски, Киану Ривз и его подруга Александра Грант.

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