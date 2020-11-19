В Москве снесли один из самых красивых деревянных купеческих домов

В Москве на Малой Семеновской улице снесли дореволюционный купеческий дом, включенный в альбом «50 красивейших деревянных домов Москвы». Об этом сообщили в группе «Вся деревянная Москва» в фейсбуке.
Одноэтажное здание с резными наличниками принадлежало купцу Федоту Маркову, а с 1901 года числилось во владении коммерсанта Николая Йоссельсона, владельца «Акционерного общества производства шелковых и клееных лент».
В последние годы дом арендовали различные компании. В мае постройку начали реконструировать, со здания сняли наличники и большую часть резьбы, а в середине ноября дом снесли.
«Официально памятником архитектуры он не считался, но это большая утрата», — прокомментировали в сообществе «Вся деревянная Москва».
Месяц назад в Жуковском проезде начали снос здания промышленного холодильника — вместо кирпичного дореволюционного дома решили построить офисный комплекс. В сентябре Москва также лишилась водонапорной башни XIX века, располагавшейся на железнодорожной станции Москва-Товарная-Смоленская.