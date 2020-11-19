В Москве снесли один из самых красивых деревянных купеческих домов

В Москве на Малой Семеновской улице снесли дореволюционный купеческий дом, включенный в альбом «50 красивейших деревянных домов Москвы». Об этом сообщили в группе «Вся деревянная Москва» в фейсбуке.

Одноэтажное здание с резными наличниками принадлежало купцу Федоту Маркову, а с 1901 года числилось во владении коммерсанта Николая Йоссельсона, владельца «Акционерного общества производства шелковых и клееных лент».