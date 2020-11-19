Настя Красильникова запустила подкаст об отношениях к женщинам «Хватит!»

Журналистка Настя Красильникова и студия «Амурские волны» запустили подкаст об отношении к женщинам «Хватит!». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

В выпусках подкаста расскажут, почему вокруг нас так много сексистской рекламы, что чувствуют женщины, столкнувшиеся с харассментом, и почему не каждая может просто уйти, став жертвой домашнего насилия.

В этих вопросах Настя Красильникова попытается разобраться с помощью личных историй женщин, живущих России.

Первый эпизод подкаста — о сексизме в медиа и юморе — уже в сети. В нем Катерина Нечкина из российского Elle и Беа Эрколини, 13 лет проработавшая главредом бельгийского Elle, отвечают на вопросы о женском глянце. О современном юморе рассуждает стендап-комик Александр Долгополов.

В августе Красильникова выпустила документальный сериал «Хватит!» об отношении к женщинам в России. По словам журналистки, за время работы над ним, она собрала огромное количество информации, но в сериал попала только часть. Поэтому она и решила сделать этот подкаст.