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В Великобритании вышел графический роман, созданный бездомными

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:58

В Великобритании опубликовали графический роман «Книга бездомности», составленный из рисунков, рассказов и стихов людей из приютов. Об этом сообщил портал It’s Nice That.

Книгу создали студенты лондонской школы искусств для бездомных Accumulate под руководством Марис Камбер. Образовательное учреждение помогает людям в трудных жизненных ситуациях позитивно смотреть в будущее и развиваться в творчестве.

Школа проводит занятия по графическому дизайну, иллюстрации, моде, фотографии, скульптуре и другим дисциплинам. Полученные на уроках навыки, по мнению организаторов курсов, должны помочь бездомным в трудоустройстве.

Двадцать лучших студентов получают возможность учиться в Университете Равенсборна. Остальные могут участвовать в выставках и других знаковых проектах, таких как радиостанция бездомных Sound Judgment или графический роман «Книга бездомности».

«Истории, содержащиеся в книге, являются личными, эмоциональными, тяжелыми и честными. Это истории боли, насилия, дисфункции, истории семей, войн, истории отверженности и неуместной любви, преодоления трудностей, борьбы и успеха», — рассказала Камбер.

Студенты Accumulate с помощью дизайнера Патрика Фрая подготовили 160-страничную книгу. Проект профинансировали участники краудфандинговой кампании, которую бездомные начали в октябре 2019 года. Роман поддержали актеры Саманта Мортон и Колин Ферт.

«Это замечательная коллекция в любом контексте. То, что эти прекрасные личные произведения, созданы нашими бездомными соседями, не позволяет игнорировать их когда‑либо снова», — отметил Ферт.

Все доходы от продаж «Книги бездомных» будут разделены между ее авторами и школой Accumulate, которая планирует продолжать предоставлять творческие мастерские бездомным людям. Купить книгу можно по предзаказу за 25 фунтов стерлингов.

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