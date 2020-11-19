В Великобритании вышел графический роман, созданный бездомными

В Великобритании опубликовали графический роман «Книга бездомности», составленный из рисунков, рассказов и стихов людей из приютов. Об этом сообщил портал It’s Nice That. Книгу создали студенты лондонской школы искусств для бездомных Accumulate под руководством Марис Камбер. Образовательное учреждение помогает людям в трудных жизненных ситуациях позитивно смотреть в будущее и развиваться в творчестве.

Школа проводит занятия по графическому дизайну, иллюстрации, моде, фотографии, скульптуре и другим дисциплинам. Полученные на уроках навыки, по мнению организаторов курсов, должны помочь бездомным в трудоустройстве. Двадцать лучших студентов получают возможность учиться в Университете Равенсборна. Остальные могут участвовать в выставках и других знаковых проектах, таких как радиостанция бездомных Sound Judgment или графический роман «Книга бездомности».

«Истории, содержащиеся в книге, являются личными, эмоциональными, тяжелыми и честными. Это истории боли, насилия, дисфункции, истории семей, войн, истории отверженности и неуместной любви, преодоления трудностей, борьбы и успеха», — рассказала Камбер. Студенты Accumulate с помощью дизайнера Патрика Фрая подготовили 160-страничную книгу. Проект профинансировали участники краудфандинговой кампании, которую бездомные начали в октябре 2019 года. Роман поддержали актеры Саманта Мортон и Колин Ферт.

«Это замечательная коллекция в любом контексте. То, что эти прекрасные личные произведения, созданы нашими бездомными соседями, не позволяет игнорировать их когда‑либо снова», — отметил Ферт. Все доходы от продаж «Книги бездомных» будут разделены между ее авторами и школой Accumulate, которая планирует продолжать предоставлять творческие мастерские бездомным людям. Купить книгу можно по предзаказу за 25 фунтов стерлингов.