В Беларуси задержали врача, сообщившего о смерти оппозиционера, и журналистку, написавшую об этом

Белорусские правоохранители задержали врача, который сообщил Tut.by информацию об убитом в Минске Романе Бондаренко, и журналистку издания Катерину Борисевич, написавшую об этом материал.

В Генеральной прокуратуре республики заявили, что в отношении медика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 178 УК Беларуси (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Максимальный срок — три года лишения свободы.

В деле есть еще один фигурант, но его имя не уточняется. По заявлению прокуратуры, оба подозреваемых задержаны.

«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию», — говорится в сообщении прокуратуры.

По мнению ведомства, действия фигурантов «повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

Роман Бондаренко — оппозиционер и художник, живший во дворе на улице Червякова, который называют площадью Перемен. Перед своей смертью Бондаренко вышел во двор, чтобы помешать людям в гражданской одежде и масках снять красно-белые ленты с забора. Неизвестный толкнул Бондаренко, он ударился головой и умер вечером того же дня в больнице. В МВД назвали случившееся бытовым конфликтом.

Рядом с домом Бондаренко местные жители установили самодельный мемориал (который ликвидировали сотрудники ОМОНа), а площадь Перемен стала главным центром минских протестов, прошедших в минувшее воскресенье.

После смерти оппозиционера Следственный комитет Беларуси и Александр Лукашенко утверждали, в крови у Бондаренко обнаружили алкоголь. Однако неназванный врач больницы, куда привезли Бондаренко, рассказал Tut.by, что это не соответствует действительности. Катерина Борисевич написала об этом материал и опубликовала документы, которые подтверждают слова медика.