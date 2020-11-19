В Екатеринбурге оштрафовали создательницу паблика для ЛГБТ-знакомств

В Екатеринбурге создательницу паблика «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург» по имени Вера оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на юриста Анну Плюснину.

Такое решение принял судья судебного участка № 6 Верх-Исетского района в связи с жалобой полиции на публикации в паблике анкет несовершеннолетних «для поиска друзей/партнеров для нетрадиционных сексуальных отношений».

Полицейские утверждали, что Вера распространяет «информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок» и «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».