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Лиза Громова проведет онлайн-концерт из троллейбуса

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:48

Певица Лиза Громова проведет онлайн-концерт из московского троллейбуса, расписанного художником Александром Виноградовым. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Выступление артистки можно будет посмотреть на странице Музея транспорта Москвы в «ВКонтакте». Трансляция пройдет 21 ноября в 20.00. В программу концерта войдут песни из последнего альбома певицы.

«Музейный маршрут Т стал первым проектом нашей культурной институции на колесах, интересующейся всем тем, что движет Москвой, транспортом и людьми, которые стояли и стоят за каждым достижением индустрии, артефактами и транспортными средствами, ставшими частью музейной истории», — рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Арт-троллейбус станет предновогодним подарком Москве. В его оформлении появятся знаковые московские дома: церковь Бориса и Глеба, Дом культуры имени Зуева, дом Фамусова и нереализованный проект телеграфа Щусева.

Лиза Громова — московская певица, которая стала известна после участия в инди-поп-проекте «Озера» — совместном с вокалистом «Пасош» Петаром Мартичем. В 2018 году артистка выпустила свой первый сольный альбом, по этому случаю «Афиша Daily» записала с ней интервью.

В октябре 2020 года Лиза выпустила совместный трек с Бомбой-Октябрем «Поцелуй двух поэтов» — подробно о песне музыканты рассказали здесь. А в сентябре выступлением Громовой завершился первый сезон проекта «Афиша Homework».

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