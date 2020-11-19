Сиа анонсировала новый альбом и выпустила песню «Hey Boy»

В альбом войдут 14 треков, один из которых — «Hey Boy» — Сиа также представила вместе с анонсом. Песня написана в соавторстве с Kamille и Джесси Шаткином. Последний также выступил ее продюсером.

«Это новая музыка, которую Сиа написала специально для фильма и под впечатлением от работы над ним. «Music» — режиссерский дебют Сии: в саундтрек к нему войдут ранее выпущенные в 2020 году песни — хит-сингл «Together» и призывающий к действию трек «Courage to Change», — рассказали в пресс-службе исполнительницы.

Тизер фильма «Music» можно посмотреть на ютьюбе. В основу картины положен короткий рассказ, написанный певицей еще в 2007 году. В ней сыграли Кейт Хадсон и Лесли Одом-младший, а также протеже Сии, актриса и танцовщица Мэдди Зиглер. Премьера фильма намечена на начало 2021 года.