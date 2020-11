Сиа анонсировала новый альбом и выпустила песню «Hey Boy»

Австралийская поп-певица Сиа анонсировала новый альбом «Music — Songs from and Inspired by the Motion Picture». Пластинка выйдет на лейблах Monkey Puzzle и Atlantic 5 февраля следующего года.

В альбом войдут 14 треков, один из которых — «Hey Boy» — Сиа также представила вместе с анонсом. Песня написана в соавторстве с Kamille и Джесси Шаткином. Последний также выступил ее продюсером.