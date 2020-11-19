В России изменят порядок выплат больничных и пособий по материнству

В России с 2022 года выплаты по больничным листам и пособия по материнству будут начисляться не через работодателя, а напрямую. Дополнительных заявлений не потребуется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в некоторых регионах такая система уже работает в пилотном режиме и успела себя хорошо зарекомендовать.

«Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно», — добавил премьер.

По его мнению, это позволит снизить объем бумажной работы в организациях и ускорит процесс выплаты гражданам. Сведения для получения пособий можно будет подать в электронном виде. Это поможет людям сберечь время, силы и нервы, считает Мишустин.

Правительство запустило проект «Прямые выплаты» в 2011 году. К лету 2020-го к нему успели присоединиться 69 регионов страны.